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Зворыгин Анисим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

06.05.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Зворыгин Ефим Аверкиевич

Мать: Зворыгина Марфа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыгина Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Зворыгина Матрона Анисимовна

Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Зворыгина Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1848 ст.

Дочь: Саламатова Устинья Анисимовна

Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
02.03.1850 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Василий Родители: Кленовской волости починка Фомы Сухих казенный крестьянин из русских Евфим Селивестров Зворыгин и законная жена его Ксения Иванова [Гликерия Иовлева]
Восприемник
27.10.1850 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Димитрий Кленовской волости починка Фомы Сухих у солдатки Ирины Феодоровой, жены Дионисия Прокопиева Зворыгина, незаконнорожденный солдатский сын
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Дочь: Шмакова Екатерина Анисимовна

Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
09.08.1859 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Матфий Родители: Кленовской волости починка Фомы Сухих государственный крестьянин Андрей Евфимов Зворыгин и законная его жена Евдокия Евсевиева
Смерть
06.05.1883 ст.
Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
Похороны
08.05.1883 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

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