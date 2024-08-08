Зворыгин Анисим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти06.05.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Зворыгина Матрона Анисимовна
Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Зворыгина Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
24.09.1848 ст.
Дочь: Саламатова Устинья Анисимовна
Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна
Восприемник
02.03.1850 ст.
Василий Родители: Кленовской волости починка Фомы Сухих казенный крестьянин из русских Евфим Селивестров Зворыгин и законная жена его Ксения Иванова [Гликерия Иовлева]
Восприемник
27.10.1850 ст.
Димитрий Кленовской волости починка Фомы Сухих у солдатки Ирины Феодоровой, жены Дионисия Прокопиева Зворыгина, незаконнорожденный солдатский сын
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.
Дочь: Шмакова Екатерина Анисимовна
Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Макаровна
Восприемник
09.08.1859 ст.
Матфий Родители: Кленовской волости починка Фомы Сухих государственный крестьянин Андрей Евфимов Зворыгин и законная его жена Евдокия Евсевиева
Смерть
06.05.1883 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
08.05.1883 ст.