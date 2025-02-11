Иглов Василий Прокофьев
мужской, родился 1786, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1848, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Иглов Иван Васильев1816 г.р.
Иглов Ефим Васильев1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иглов Иван Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иглов Ефим Васильев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848
Место жительства
1850