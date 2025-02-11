Иглов Василий Прокофьев 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Иглов Василий Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1786, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1848, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Иглов Иван Васильев1816 г.р.
Иглов Ефим Васильев1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иглов Иван Васильев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иглов Ефим Васильев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1848
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

77 Семья

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