Алексейчик Денис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейчик Денис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985

Отец: Алексейчик Владимир

Мать: Алексейчик (Макарова) Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейчик Даниил Денисович

Мать ребёнка: Алексейчик (Тарасюк) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексейчик Полина Денисовна

Мать ребёнка: Алексейчик (Тарасюк) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейчик Константин Денисович

Мать ребёнка: Алексейчик (Тарасюк) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексейчик (Тарасюк) Ольга

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