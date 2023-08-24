Алексейчик (Тарасюк) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексейчик Даниил Денисович
Отец ребёнка: Алексейчик Денис Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексейчик Полина Денисовна
Отец ребёнка: Алексейчик Денис Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексейчик Константин Денисович
Отец ребёнка: Алексейчик Денис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно