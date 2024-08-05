Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Наумович

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Наумович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Федор (?) Иванович

Отец ребёнка: Иван Наумович

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Наумович

Смерть
Неизвестно

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