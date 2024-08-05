Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Наумович
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Наумович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Федор (?) Иванович
Отец ребёнка: Иван Наумович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Наумович
Смерть
Неизвестно