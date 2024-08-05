Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Наум
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Федор (?) Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Емельяновна
Смерть
Неизвестно