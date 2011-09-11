Анисимов Пантелеймон Григорьевич 10.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Пантелеймон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1929

Дата смерти

11.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1929

Отец: Анисимов Григорий Архипович

Мать: Анисимова (Лухнёва) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Валентина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Фишова (Анисимова) Марина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна

Смерть
11.09.2011

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