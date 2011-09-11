Анисимов Пантелеймон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1929
Дата смерти11.09.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Валентина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Алексей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Фишова (Анисимова) Марина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна
Смерть
11.09.2011