Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна 07.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1929

Дата смерти

22.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1929

Отец: Федулин Иван

Мать: Федулина (Фишова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Валентина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Анисимов Пантелеймон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Алексей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Анисимов Пантелеймон Григорьевич

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Фишова (Анисимова) Марина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Анисимов Пантелеймон Григорьевич

Смерть
22.02.1993

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