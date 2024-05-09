Анисимова (Федулина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1929
Дата смерти22.02.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1929
Отец: Федулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Валентина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Анисимов Пантелеймон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Алексей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Анисимов Пантелеймон Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Фишова (Анисимова) Марина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Анисимов Пантелеймон Григорьевич
Смерть
22.02.1993