Суров Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
15.09.2006
Рождение ребёнка
17.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
02.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край