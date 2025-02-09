Суров Александр Сергеевич 24.03.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суров Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
15.09.2006

Жена: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
02.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

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