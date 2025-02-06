Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1985
Бракосочетание
15.09.2006
Рождение ребёнка
17.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суров Александр Сергеевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
02.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суров Александр Сергеевич