Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна 14.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

14.12.1985

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1985

Отец: Горшков Сергей Иванович

Мать: (Золотых) Галина Михайловна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
15.09.2006

Муж: Суров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
17.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров Александр Сергеевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
02.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров Александр Сергеевич

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

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