Елисей
мужской, родился До 1788, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Сергей Елисеев1797 г.р.
Ефим Елисеев1808 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сергей Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефим Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1809
Сын: Яков Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно