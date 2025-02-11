Елисей До 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Елисей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1788, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Сергей Елисеев1797 г.р.
Ефим Елисеев1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сергей Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефим Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Яков Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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