Ефим Елисеев
мужской, родился 1808, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕлисейДо 1788 г.р.
Супруги
Татьяна Семёнова1815 г.р.
Дети
Ульяна Ефимова1839 г.р.
Карп Ефимов1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ульяна Ефимова
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Сын: Карп Ефимов
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно