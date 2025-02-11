Ефим Елисеев 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Елисеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ЕлисейДо 1788 г.р.
Супруги
Татьяна Семёнова1815 г.р.
Дети
Ульяна Ефимова1839 г.р.
Карп Ефимов1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Елисей

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ульяна Ефимова

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

88

Рождение ребёнка
1854

Сын: Карп Ефимов

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

70

Смерть
Неизвестно

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