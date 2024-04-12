Костюшин Андрей Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1755 ст.
Ф. 3, о. 16, д. 8 Исповедные ведомости 1833 (стр. 1167-1182)
Бракосочетание
Неизвестно
Ф. 3, о. 16, д. 8 Исповедные ведомости 1833 (стр. 1167-1182)
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Мать ребёнка: Костюшина Ирина Мартынова
Исповедные росписи 1831
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Костюшин Феофил Андреевич
Мать ребёнка: Костюшина Ирина Мартынова
Ф. 3, о. 16, д. 1 Исповедные ведомости 1803 (стр. 168-173)
Смерть
Неизвестно