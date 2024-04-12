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Костюшин Андрей Константинович

Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Костюшин Константин Сергеевич

Мать: Костюшина Наталья Афанасьевна

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Ф. 3, о. 16, д. 8 Исповедные ведомости 1833 (стр. 1167-1182)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюшина Ирина Мартынова

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Ф. 3, о. 16, д. 8 Исповедные ведомости 1833 (стр. 1167-1182)
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Костюшин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Костюшина Ирина Мартынова

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Исповедные росписи 1831
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Костюшин Феофил Андреевич

Мать ребёнка: Костюшина Ирина Мартынова

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Ф. 3, о. 16, д. 1 Исповедные ведомости 1803 (стр. 168-173)
Смерть
Неизвестно

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