Кульчицкая (Баранская) Степанида Арсеньевна Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кульчицкая (Баранская) Степанида Арсеньевна

Место рождения

Андрейки, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрейки, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
03.10.1904

Муж: Кульчицкий Дорофей Митрофанович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
15.09.1905

Сын: Кульчицкий Владимир Дорофеевич

Отец ребёнка: Кульчицкий Дорофей Митрофанович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
07.06.1910

Сын: Кульчицкий Евгений Дорофеевич

Отец ребёнка: Кульчицкий Дорофей Митрофанович

Одесса, Одеська область
Развод
27.09.1945

Муж: Кульчицкий Дорофей Митрофанович

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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