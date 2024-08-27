Кульчицкая (Баранская) Степанида Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1904
Рождение ребёнка
15.09.1905
Сын: Кульчицкий Владимир Дорофеевич
Отец ребёнка: Кульчицкий Дорофей Митрофанович
Рождение ребёнка
07.06.1910
Сын: Кульчицкий Евгений Дорофеевич
Отец ребёнка: Кульчицкий Дорофей Митрофанович
Развод
27.09.1945
Смерть
Неизвестно