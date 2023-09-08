Мясоед Артём Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоед Артём Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоед Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мясоед (Грицун) Дмитрий Артёмович

Мать ребёнка: Мясоед Анна Борисовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Мясоед (Грицун) Козьма Артёмович

Мать ребёнка: Мясоед Анна Борисовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1785

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