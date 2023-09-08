Мясоед Артём Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясоед Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мясоед (Грицун) Дмитрий Артёмович
Мать ребёнка: Мясоед Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мясоед (Грицун) Козьма Артёмович
Мать ребёнка: Мясоед Анна Борисовна
Смерть
После 1785