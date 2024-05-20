Мясоед (Грицун) Дмитрий Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоед (Грицун) Дмитрий Артёмович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Мясоед Артём Григорьевич

Мать: Мясоед Анна Борисовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартинович (Грицун) Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яценко (Мясоед) Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудченко (Мясоед) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Мясоед Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мясоед Макарий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1785 ст.

Дочь: Мясоед Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1807
Криски, Чернігівська область

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