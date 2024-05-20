Мясоед (Грицун) Дмитрий Артёмович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1807
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Мясоед Артём Григорьевич
Мать: Мясоед Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартинович (Грицун) Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яценко (Мясоед) Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудченко (Мясоед) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Мясоед Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мясоед Макарий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
01.03.1785 ст.
Дочь: Мясоед Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясоед (Коваль) Мария Герасимовна
Смерть
1807