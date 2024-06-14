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Сафонов Алексей Иванович

Место рождения

Ханжино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.10.1895

Дата смерти

09.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895

Отец: Софонов Иван Васильевич

Мать: Фёдорова Анна Нестеровна

Ханжино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулящих Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
06.03.1916

Сын: Сафонов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Сафонова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафонов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сафонова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафонов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сафонов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна

Смерть
09.01.1938

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