Сафонов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.10.1895
Дата смерти09.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895
Отец: Софонов Иван Васильевич
Мать: Фёдорова Анна Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулящих Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
06.03.1916
Сын: Сафонов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Сафонова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафонов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сафонова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафонов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сафонов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Гулящих Татьяна Петровна
Смерть
09.01.1938