село Ханжино, село Ханжино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Ханжино

Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1278Хиньжин (Ханожин), выс. казач. Ор. в.при оз. Триустанте.3032226884
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Станичный юрт Миясский
984. Хиньжин (Ханьжин), поселок казачий, при озере Триустанте, дворов 35, жителей 178, часовня, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Красноармейский район
324971Ханжиносело55°04'00"61°56'00"N-41-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Красноармейский муниципальный район, Березовское сельское поселение
75634410146с Ханжиносело
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