Саган Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саган Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саган Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Саган Зоя
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Саган Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Саган Зоя
Рождение ребёнка
1977
Мать ребёнка: Саган Зоя
Смерть
Неизвестно