Саган Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саган Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саган Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саган Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Саган Зоя

Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Саган Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Саган Зоя

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1977

Сын: Саган Олег Владимирович

Мать ребёнка: Саган Зоя

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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