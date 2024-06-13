Саган Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Саган Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Саган Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Саган Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1977
Отец ребёнка: Саган Владимир Васильевич