Семён Ларионов
мужской, родился 1822, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЛарион Никифоров1800 г.р.
Супруги
Елена Павлова1821 г.р.
Ирина Иванова1822 г.р.
Дети
Фёдор Семёнов1843 г.р.
Илья Семёнов1844 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ларион Никифоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фёдор Семёнов
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Илья Семёнов
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Елена Павлова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марахтанова (3 Бр.), ~Медюкова (2 Бр.), Тюмкина (1 Бр.) Олимпиада Семёнова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Архип Семёнов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно