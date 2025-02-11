Семён Ларионов 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Ларионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Ларион Никифоров1800 г.р.
Супруги
Елена Павлова1821 г.р.
Ирина Иванова1822 г.р.
Дети
Фёдор Семёнов1843 г.р.
Илья Семёнов1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ларион Никифоров

Мать: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Елена Павлова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Илья Семёнов

Мать ребёнка: Елена Павлова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Елена Павлова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марахтанова (3 Бр.), ~Медюкова (2 Бр.), Тюмкина (1 Бр.) Олимпиада Семёнова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Архип Семёнов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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