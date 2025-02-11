Елена Павлова
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Семён Ларионов1822 г.р.
Дети
Фёдор Семёнов1843 г.р.
Илья Семёнов1844 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Ларионов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ларионов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Илья Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ларионов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Ларионов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно