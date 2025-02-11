Елена Павлова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Семён Ларионов1822 г.р.
Дети
Фёдор Семёнов1843 г.р.
Илья Семёнов1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Ларионов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ларионов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Илья Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ларионов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Ларионов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Смерть
Неизвестно

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