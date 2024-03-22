Троицкий Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Николай Алексеевич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
1816
Жена: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Троицкий Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Троицкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Троицкая Мария Михайловна
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Троицкий Николай Михайлович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Троицкая Александра Михайловна
Мать ребёнка: Троицкая Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Троицкая Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно