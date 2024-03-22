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Троицкий Михаил Николаевич

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Николай Алексеевич

Мать: Евдокия Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1816

Жена: Троицкая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Троицкий Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Троицкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Троицкая Мария Михайловна

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Троицкий Николай Михайлович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Троицкая Александра Михайловна

Мать ребёнка: Троицкая Александра Андреевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Троицкий Иван Михайлович

Мать ребёнка: Троицкая Александра Андреевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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