Троицкая Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Троицкая Александра Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Троицкий Иван Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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