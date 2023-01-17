Троицкая Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1816

Муж: Троицкий Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Троицкий Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Троицкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Троицкая Мария Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Троицкий Николай Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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