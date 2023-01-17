Троицкая Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Троицкий Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Троицкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Троицкая Мария Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Троицкий Николай Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно