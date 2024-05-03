Котлик Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котлик) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котлик) Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко (Котлик) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлик Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлик Александра
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Котлик Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Сиротина (Котлик) Раиса (Илория) Григорьевна
Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно