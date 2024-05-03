Котлик Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотлик Григорий Алексеевич

Котлик Григорий Алексеевич

Место рождения

Гуляевка, Одеська область

Дата рождения

05.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1881

Отец: Котлик Алексей Федоров

Мать: Котлик (Довгань) Екатерина Моисеевна

Гуляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котлик) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котлик Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котлик) Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котлик Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко (Котлик) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлик Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлик Александра

Место жительства
Неизвестно
Гуляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Котлик Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Сиротина (Котлик) Раиса (Илория) Григорьевна

Мать ребёнка: Котлик Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.