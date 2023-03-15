Дремина (Московцева) Матрона (Парфениха) Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Московцев Парфен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрёмин Николай
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дрёмина) Александра Гордеевна
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрёмин Федор
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрёмин Евфимий
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрёмина (Дрёмина) Анна
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Бракосочетание
10.11.1900
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
26.08.1903
Дочь: Дрёмин (Дрёмин) Анна
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
19.11.1905
Дочь: Дрёмина (Дрёмина) Екатерина
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Дрёмин Павел
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Дрёмин Петр
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Дрёмин Василий
Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев
Смерть
Неизвестно