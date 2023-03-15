Дремина (Московцева) Матрона (Парфениха) Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Московцева) Матрона (Парфениха) Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Московцев Парфен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрёмин Николай

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дрёмина) Александра Гордеевна

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрёмин Федор

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрёмин Евфимий

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрёмина (Дрёмина) Анна

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Дрёмин Гордей Сергеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
26.08.1903

Дочь: Дрёмин (Дрёмин) Анна

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.11.1905

Дочь: Дрёмина (Дрёмина) Екатерина

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Дрёмин Павел

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Дрёмин Петр

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Дрёмин Василий

Отец ребёнка: Дрёмин Гордей Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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