Дрёмин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрёмин Павел

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.10.1908

Дата смерти

Между 1985 и 1986

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1908

Отец: Дрёмин Гордей Сергеев

Мать: Дремина (Московцева) Матрона (Парфениха) Парфеновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрёмина (Сидорова) Елена

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрёмин (Дрёмин) Мария

Мать ребёнка: Дрёмина (Сидорова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрёмина (Сидорова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрёмина (Сидорова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрёмина (Сидорова) Елена

Смерть
Между 1985 и 1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область

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