Дрёмин Павел
Место рождения
Дата рождения20.10.1908
Дата смертиМежду 1985 и 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрёмин (Дрёмин) Мария
Мать ребёнка: Дрёмина (Сидорова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрёмина (Сидорова) Елена
Смерть
Между 1985 и 1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно