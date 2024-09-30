Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1896

Муж: Раппу Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Раппу Петр Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1899

Сын: Раппу Александр Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1901

Дочь: (Раппу) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1904

Сын: Раппу Захар Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Раппу Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909

Дочь: (Раппу) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: (Раппу) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Раппу Иван Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1915

Сын: Раппу Николай Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1918

Дочь: (Раппу) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Раппу Ильмари Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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