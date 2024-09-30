Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1896
Муж: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1897
Сын: Раппу Петр Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.11.1899
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1901
Дочь: (Раппу) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1904
Сын: Раппу Захар Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1906
Сын: Раппу Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1909
Дочь: (Раппу) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: (Раппу) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1914
Сын: Раппу Иван Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1915
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1918
Дочь: (Раппу) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1922
Отец ребёнка: Раппу Иван Петрович
Смерть
Неизвестно