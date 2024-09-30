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Раппу Иван Петрович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1871

Отец: Раппу Петр Паульевич

Мать: Раппу (Пеконен) Анна Иосифовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1896

Жена: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Раппу Петр Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1899

Сын: Раппу Александр Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1901

Дочь: (Раппу) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1904

Сын: Раппу Захар Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Раппу Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909

Дочь: (Раппу) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: (Раппу) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Раппу Иван Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1915

Сын: Раппу Николай Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1918

Дочь: (Раппу) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Раппу Ильмари Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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