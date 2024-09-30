Раппу Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения04.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Раппу Петр Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Дочь: (Раппу) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Сын: Раппу Захар Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Сын: Раппу Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Дочь: (Раппу) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Дочь: (Раппу) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Сын: Раппу Иван Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Дочь: (Раппу) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Раппу (Везикко) Екатерина Матвеевна