Селиверстова (Мохнаткина) Аксиниья (Ксения) Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
20.01.1846
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848
Сын: Селиверстов Василий Еремеев
Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Селиверстова Александра Еремеева
Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов
Рождение ребёнка
29.03.1854
Дочь: Антонова Мария Еремиева (Иеремиева)
Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Селиверстов Данило Еремеев
Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов
Рождение ребёнка
07.10.1869
Дочь: Селиверстова Екатерина Еремеева
Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов
Смерть
Неизвестно