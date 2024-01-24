Селиверстова (Мохнаткина) Аксиниья (Ксения) Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова (Мохнаткина) Аксиниья (Ксения) Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Мохнаткин Спиридон Иванович

Мать: Мохнаткина Евдокия Семенова

Бракосочетание
20.01.1846

Муж: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Селиверстов Василий Еремеев

Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Селиверстова Александра Еремеева

Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов

Рождение ребёнка
29.03.1854

Дочь: Антонова Мария Еремиева (Иеремиева)

Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Селиверстов Данило Еремеев

Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов

Рождение ребёнка
07.10.1869

Дочь: Селиверстова Екатерина Еремеева

Отец ребёнка: Селиверстов Еремей (Иеремия) Демидов

Смерть
Неизвестно
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