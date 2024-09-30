Раски Моисей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1877
Рождение ребёнка
12.10.1888
Сын: Раски Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1893
Дочь: Пиутунен (Раски) Анна-Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1896
Дочь: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна
Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1901
Дочь: Риккенен (Раски) Элза Моисеевна
Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно