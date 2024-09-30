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Раски Моисей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1877

Жена: Раски (Райккерус) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1888

Сын: Раски Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.12.1893

Дочь: Пиутунен (Раски) Анна-Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Дочь: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна

Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Риккенен (Раски) Элза Моисеевна

Мать ребёнка: Раски (Райккерус) Мария Ивановна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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