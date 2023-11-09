Каликин Фёдор (Феодор) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Восприемник
09.02.1897
В этот день стал крёстным дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Болдырева Семёна Евстигнеевича и жены его Болдыревой Марии Дмитриевны, Марфе. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Бо... Показать все
Восприемник
22.03.1900
В этот день стал крёстным дочери (двоюродная племянница) жителя деревни Верх-Чик крестьянина Вихорева Василия Спиридоновича и жены его Вихоревой Василисы Федосеевны (двоюродная сестра), Таисии. Крещен... Показать все
Восприемник
18.02.1902
В этот день стал крёстным сыну (дворюродный племянник) жителя села Верх-Чик крестьянина Каликина Дмитрия Федосеевича (двоюродный брат) и жены его Каликиной Анастасии Кондратьевны, Фёдору. Крещение пр... Показать все
Восприемник
01.08.1902
В этот день стал крёстным дочери крестьянина Тюменцева Гаврила Филипповича и жены его Тюменцевой Анны Васильевны, Иулитте. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион... Показать все
Восприемник
12.07.1903
В этот день стал крёстным сыну жителя села, крестьянина Зайкова Спиридона Васильевича и жены его Зайковой Евдокии Дмитриевны, Прокопию. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил свяще... Показать все
Восприемник
05.07.1909
В этот день стал крёстным сыну жителя села Верх-Чик, уволенного в запас армии рядового из крестьян Братышева Гаврила Антоновича и жены его Братышевой Анны Васильевны (родная сестра), Василию (родной п... Показать все
Смерть
Неизвестно