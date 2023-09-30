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Котлов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Котлов Владимир

Мать: Котлова (Пачежерцева) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котлова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Котлова Любовь Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлова Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котлов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Котлова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлова Валентина

Смерть
1992

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