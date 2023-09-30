Котлов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котлова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Котлова Любовь Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлова Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котлов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Котлова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлова Валентина
Смерть
1992