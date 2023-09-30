Котлов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Котлов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Котлова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Котлов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Котлова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлова Нина Алексеевна
Смерть
Неизвестно