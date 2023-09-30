Котлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Котлов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Котлова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Котлов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Котлова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлова Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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