Монихова Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монихова Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мониховъ Дмитрий Васильевъ

Рождение ребёнка
1719

Сын: Мониховъ Алексей

Отец ребёнка: Мониховъ Дмитрий Васильевъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Мониховъ Авдей

Отец ребёнка: Мониховъ Дмитрий Васильевъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мониховъ Яковъ

Отец ребёнка: Мониховъ Дмитрий Васильевъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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