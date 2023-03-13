Монихова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1719
Сын: Мониховъ Алексей
Отец ребёнка: Мониховъ Дмитрий Васильевъ
Рождение ребёнка
1726
Сын: Мониховъ Авдей
Отец ребёнка: Мониховъ Дмитрий Васильевъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мониховъ Яковъ
Отец ребёнка: Мониховъ Дмитрий Васильевъ