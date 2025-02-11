Мария Ильина 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837

умерла Неизвестно

Супруги
Карп Алексеев1837 г.р.
Дети
Авдотья Карпова01.03.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Алексеев

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: Авдотья Карпова

Отец ребёнка: Карп Алексеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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