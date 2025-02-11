Мария Ильина
женский, родилась 1837
умерла Неизвестно
Супруги
Карп Алексеев1837 г.р.
Дети
Авдотья Карпова01.03.1858 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Алексеев
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: Авдотья Карпова
Отец ребёнка: Карп Алексеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно