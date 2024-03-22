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Рудко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

26.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887

Отец: Рудко Василий

Мать: Рудко Аксения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Рудко Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рудко Сергий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудко Евдокия Иванова

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
20.06.1919
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крестьянин | Владел 1½ земли | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом пов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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