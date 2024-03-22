Рудко Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887
Отец: Рудко Василий
Мать: Рудко Аксения
Бракосочетание
Около 1910
Жена: Рудко Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Рудко Евдокия Иванова
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
20.06.1919
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Крестьянин | Владел 1½ земли | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом пов... Показать все
Смерть
Неизвестно