Рудко Аксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудко Аксения

Рудко Аксения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

До 06.10.1921

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1870

Дочь: Киричук Акулина Васильева

Отец ребёнка: Рудко Василий

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
по другим данным 15.05.1873
Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Рудко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Рудко Василий

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1900

Сын: Рудко Ян (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Рудко Василий

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
До 06.10.1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close