Рудко Аксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиДо 06.10.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1870
Дочь: Киричук Акулина Васильева
Отец ребёнка: Рудко Василий
по другим данным 15.05.1873
Рождение ребёнка
26.09.1887
Отец ребёнка: Рудко Василий
Рождение ребёнка
20.07.1900
Сын: Рудко Ян (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Рудко Василий
Смерть
До 06.10.1921