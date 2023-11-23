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Бабурин Илья Федорович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Бабурин Федор Иванович

Мать: Бабурина (Тарасова) Мавра

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1765 ст.

Жена: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
РФ ГАЯО 230-13-8987 Метрики Ростова за 1765 Горицкая (27): 11 ноября венчались града Ростова рпч Федора Иванова сына Бабурина сын отрок Илья первым его браком, града Ростова посадского человека Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1766

Дочь: Островнова/Хлебникова (Бабурина) Устинья

Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Бабурин Федор Ильич

Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мякрина (Бабурина) Ксения

Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1786

Сын: Бабурин Иван Ильич

Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1808 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: воспаление легких

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