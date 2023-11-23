Бабурин Илья Федорович
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смерти1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Бабурин Федор Иванович
Бракосочетание
11.11.1765 ст.
РФ ГАЯО 230-13-8987 Метрики Ростова за 1765 Горицкая (27): 11 ноября венчались града Ростова рпч Федора Иванова сына Бабурина сын отрок Илья первым его браком, града Ростова посадского человека Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1766
Дочь: Островнова/Хлебникова (Бабурина) Устинья
Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бабурин Федор Ильич
Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мякрина (Бабурина) Ксения
Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна
Рождение ребёнка
05.09.1786
Сын: Бабурин Иван Ильич
Мать ребёнка: Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна
Смерть
1808 ст.
Причина смерти: воспаление легких