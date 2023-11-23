Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти15.12.1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Сосипатр Антипьев
Мать: Федора Тимофеевна
Бракосочетание
11.11.1765 ст.
РФ ГАЯО 230-13-8987 Метрики Ростова за 1765 Горицкая (27): 11 ноября венчались града Ростова рпч Федора Иванова сына Бабурина сын отрок Илья первым его браком, града Ростова посадского человека Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1766
Дочь: Островнова/Хлебникова (Бабурина) Устинья
Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бабурин Федор Ильич
Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мякрина (Бабурина) Ксения
Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1786
Сын: Бабурин Иван Ильич
Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович
Смерть
15.12.1793
Причина смерти: чахотка