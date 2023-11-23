Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Грачева) Марья Сосипатровна

Место рождения

Ангелово, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1745

Дата смерти

15.12.1793

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Сосипатр Антипьев

Мать: Федора Тимофеевна

Ангелово, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
11.11.1765 ст.

Муж: Бабурин Илья Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
РФ ГАЯО 230-13-8987 Метрики Ростова за 1765 Горицкая (27): 11 ноября венчались града Ростова рпч Федора Иванова сына Бабурина сын отрок Илья первым его браком, града Ростова посадского человека Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1766

Дочь: Островнова/Хлебникова (Бабурина) Устинья

Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Бабурин Федор Ильич

Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мякрина (Бабурина) Ксения

Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1786

Сын: Бабурин Иван Ильич

Отец ребёнка: Бабурин Илья Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.12.1793
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: чахотка

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