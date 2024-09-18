Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотова (Беляева) Фиона Яковлевна

Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.01.1864 ст.

Дата смерти

18.03.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1864 ст.

Отец: Беляев Яков Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.02.1880 ст.

Муж: Зотов Петр Флорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/102
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.

Сын: Зотов Семен Петрович

Отец ребёнка: Зотов Петр Флорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/78
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.

Сын: Зотов Корнюхин Матвей Петрович

Отец ребёнка: Зотов Петр Флорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан Корнюхин https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/117
Смерть
18.03.1884 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/143

Мы используем куки для улучшения работы сайта.