Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1864 ст.
Дата смерти18.03.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1864 ст.
Отец: Беляев Яков Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.02.1880 ст.
Муж: Зотов Петр Флорович
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/102
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.
Сын: Зотов Семен Петрович
Отец ребёнка: Зотов Петр Флорович
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/78
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.
Сын: Зотов Корнюхин Матвей Петрович
Отец ребёнка: Зотов Петр Флорович
отец указан Корнюхин https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/117
Смерть
18.03.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/143