Зотов Петр Флорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1862 ст.
ГАРТ 5
Бракосочетание
18.02.1880 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/102
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.
Сын: Зотов Семен Петрович
Мать ребёнка: Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/78
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.
Сын: Зотов Корнюхин Матвей Петрович
Мать ребёнка: Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна
отец указан Корнюхин https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/117
Смерть
Неизвестно