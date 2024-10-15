Зотов Петр Флорович 15.01.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зотов Петр Флорович

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.01.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1862 ст.

Отец: Зотов Флор Кузьмич

Мать: Зотова (Стуколова) Таисия Павловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 5
Бракосочетание
18.02.1880 ст.

Жена: Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/102
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.

Сын: Зотов Семен Петрович

Мать ребёнка: Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/78
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.

Сын: Зотов Корнюхин Матвей Петрович

Мать ребёнка: Зотова (Беляева) Фиона Яковлевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан Корнюхин https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/117
Смерть
Неизвестно

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