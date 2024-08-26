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Лукин Василий Семёнович

Место рождения

Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лукин Семён Сергеевич

Мать: Лукина (Шилова) Мирония Алексеевна

Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евгения Леонидовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Лукина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна

Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лукин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна

Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Лукин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна

Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лукина) Анфиса Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна

Орлово, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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