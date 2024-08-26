Лукин Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Лукина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лукина) Анфиса Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евгения Леонидовна
Смерть
Неизвестно