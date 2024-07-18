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Филипп Евфимиев

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.11.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1811

Отец: Евфимий Кононов

Мать: Вторая Жена Анисья Иосифова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1811 У кого кто родился 02/05.11.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Иосифова родила сына Филипаа, который молитвован священником Яковом Петровым и... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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