Филипп Евфимиев
Место рождения
Дата рождения02.11.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1811
Отец: Евфимий Кононов
МК-1811 У кого кто родился 02/05.11.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Иосифова родила сына Филипаа, который молитвован священником Яковом Петровым и... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно