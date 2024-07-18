Вторая Жена Анисья Иосифова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф Сергеев
Мать: не указана
МК-1807 05.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Яфим Петров с девкой того же уезда и вотчины деревни Горки крестьянина Осифа Сергеева дочерью Онисьей полувторым браком. Оно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.1807
Муж: Евфимий Кононов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 05.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Яфим Петров с девкой того же уезда и вотчины деревни Горки крестьянина Осифа Сергеева дочерью Онисьей полувторым браком. Оно... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1808
Дочь: Мария Евфимиева
Отец ребёнка: Евфимий Кононов
МК-1808 У кого кто родился 11/12.07.1808 Той же вотчины и деревни у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Осифова родила дочь Марью, которая омолитвована и крещена священником Иаковом Петровым с дья... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1809
Сын: Егор Евфимиев
Отец ребёнка: Евфимий Кононов
МК-1809 У кого кто родился 29/31.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевское у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Осифова родила сына Егора, который молитвован священником Як... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1811
Сын: Филипп Евфимиев
Отец ребёнка: Евфимий Кононов
МК-1811 У кого кто родился 02/05.11.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Иосифова родила сына Филипаа, который молитвован священником Яковом Петровым и... Показать все
Смерть
Неизвестно