Вторая Жена Анисья Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Анисья Иосифова

Место рождения

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф Сергеев

Мать: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 05.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Яфим Петров с девкой того же уезда и вотчины деревни Горки крестьянина Осифа Сергеева дочерью Онисьей полувторым браком. Оно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.06.1807

Муж: Евфимий Кононов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 05.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Яфим Петров с девкой того же уезда и вотчины деревни Горки крестьянина Осифа Сергеева дочерью Онисьей полувторым браком. Оно... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1808

Дочь: Мария Евфимиева

Отец ребёнка: Евфимий Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 11/12.07.1808 Той же вотчины и деревни у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Осифова родила дочь Марью, которая омолитвована и крещена священником Иаковом Петровым с дья... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1809

Сын: Егор Евфимиев

Отец ребёнка: Евфимий Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 29/31.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевское у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Осифова родила сына Егора, который молитвован священником Як... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1811

Сын: Филипп Евфимиев

Отец ребёнка: Евфимий Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1811 У кого кто родился 02/05.11.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Яфима Кононова жена Онисья Иосифова родила сына Филипаа, который молитвован священником Яковом Петровым и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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