Из Канадея Елизавета Ивановна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Из Канадея Елизавета Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1737

умерла Неизвестно

Супруги
(Павел) Антон Филиппов1742 г.р.
Дети
В Собакина Анисия Анисия/ Мария Антоновна1758 г.р.
Леонтий Антонов1760 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Павел) Антон Филиппов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: В Собакина Анисия Анисия/ Мария Антоновна

Отец ребёнка: (Павел) Антон Филиппов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Леонтий Антонов

Отец ребёнка: (Павел) Антон Филиппов

Смерть
Неизвестно

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