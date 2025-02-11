Из Канадея Елизавета Ивановна
женский, родилась 1737
умерла Неизвестно
Супруги
(Павел) Антон Филиппов1742 г.р.
Дети
Леонтий Антонов1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: В Собакина Анисия Анисия/ Мария Антоновна
Отец ребёнка: (Павел) Антон Филиппов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Леонтий Антонов
Отец ребёнка: (Павел) Антон Филиппов
Смерть
Неизвестно