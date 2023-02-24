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(Павел) Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: (Филипп Макеев) Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: В Собакина Анисия Антоновна

Мать ребёнка: Из Канадея Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Леонтий Антонов

Мать ребёнка: Из Канадея Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Канадея Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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