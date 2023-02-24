(Павел) Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: (Филипп Макеев) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: В Собакина Анисия Антоновна
Мать ребёнка: Из Канадея Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Леонтий Антонов
Мать ребёнка: Из Канадея Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно