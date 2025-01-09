Чернов Степан Яковлевич Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Степан Яковлевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1805, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 05.02.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Чернов Яков ВасильевичОколо 1781 г.р.
Мать
Чернова Матрена ЛипатовнаОколо 1778 г.р.
Супруги
Чернова Прасковья ЗахаровнаОколо 1804 г.р.
Дети
Чернова (Чернова) Анастасия Степановна20.12.1825 ст. г.р.
Чернов Иван Степанович01.01.1828 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Чернов Яков Васильевич

Мать: Чернова Матрена Липатовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Прасковья Захаровна

Рождение ребёнка
20.12.1825 ст.

Дочь: Чернова (Чернова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.01.1828 ст.

Сын: Чернов Иван Степанович

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.11.1830 ст.

Дочь: (Чернова) Матрена Степановна

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.02.1833 ст.

Дочь: (Чернова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
22.12.1834 ст.

Дочь: Тюмина (Чернова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.05.1837 ст.

Сын: Чернов Иван Степанович

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Дочь: Чернова (Чернова) Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
05.02.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
07.02.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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