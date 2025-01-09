Чернов Степан Яковлевич
мужской, родился Около 1805, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 05.02.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЧернов Яков ВасильевичОколо 1781 г.р.
МатьЧернова Матрена ЛипатовнаОколо 1778 г.р.
Супруги
Чернова Прасковья ЗахаровнаОколо 1804 г.р.
Дети
Чернова (Чернова) Анастасия Степановна20.12.1825 ст. г.р.
Чернов Иван Степанович01.01.1828 ст. г.р.Показать еще 5
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Рождение
Около 1805
Отец: Чернов Яков Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1825 ст.
Дочь: Чернова (Чернова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
01.01.1828 ст.
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
02.11.1830 ст.
Дочь: (Чернова) Матрена Степановна
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
16.02.1833 ст.
Дочь: (Чернова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
22.12.1834 ст.
Дочь: Тюмина (Чернова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
02.05.1837 ст.
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Дочь: Чернова (Чернова) Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Чернова Прасковья Захаровна
Смерть
05.02.1855 ст.
Похороны
07.02.1855 ст.