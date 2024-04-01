Созонова (Трофимова) Василиса Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: Гордеева Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Сын: Созонов Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Дочь: Раиса Никифорова
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Сын: Созонов Георгий Никифоров
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Дочь: Ульяна Никифорова
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов