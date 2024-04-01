Созонова (Трофимова) Василиса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова (Трофимова) Василиса Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Никита Казак Выс. Рявкинского Васильев

Мать: Трофимова Евдокия Федорова (Романова?)

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Гордеева Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
08.12.1904

Сын: Созонов Евграф Никифоров

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
Около ?.02.1906

Сын: Созонов Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
14.06.1909

Сын: Созонов Федор Никифоров

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
Около ?.10.1913

Дочь: Раиса Никифорова

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
Около ?.03.1915

Сын: Созонов Георгий Никифоров

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
18.08.1916

Сын: Созонов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
13.08.1918

Дочь: Ульяна Никифорова

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов

Смерть
Неизвестно
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